Domani a Roma la sedicesima edizione del Forum della Comunicazione

7 giugno si apre l'edizione 2023 del Forum della Comunicazione, il principale evento italiano dedicato alla comunicazione d'impresa e all'innovazione digitale. L'appuntamento " organizzato da ...... che appare non solo attualissima, ma ancor più cruciale per il nostro". Il libro di ... Il volume sarà poi presentato il 24 luglio a, presso la biblioteca europea di via Savoia alla presenza ...L'estrema destra agisce da estrema destra e revoca il patrocinio alPride. Lo fa procedendo per dissonanza cognitiva nei confronti dell'ampio elettorato, cioè ripetendo che "sono a favore dei ...

Domani a Roma la sedicesima edizione del Forum della ... Adnkronos

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "Un fine settimana da record per i musei e parchi archeologici italiani. Nei tre giorni appena trascorsi abbiamo avuto due giornate con ingresso gratuito: il 2 giugno, istituit ...Anteprima del Womad all'Auditorium Parco della musica. Domani la cantatessa siciliana si esibirà con la portoghese Mariza, una delle maggiori interpreti di fado ...