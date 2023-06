Dolce ananas e limone | super cremoso | freschissimo!

Leggi su donnaup

(Di martedì 6 giugno 2023) Questoè spettacolare sia nella presentazione sia nel gusto. Ricoperto da una meringa soffice e golosa, tempestato da mandorle a lamelle si prepara prima sul fornello, addensando il composto di base, poi cuoce in forno. Non contiene farina, ma amido, il che lo rende perfetto per chi soffre di celiachia. Il latte vaccino può essere sostituito con quello vegetale di vostro gradimento, in presenza di intolleranti. È quindi universale, insomma, adatto a soddisfare le esigenze di tutti, al bisogno. Ma ciò che lo rende unico è il suo sapore fresco, avvolgente, appagante. Il cucchiaio affonda in una consistenza quasi fiabesca, morbida come una nuvola. Il suo colore giallo paglierino, poi, è un inno al solleone che l’estate trionfa nei cieli della nostra terra meravigliosa. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, si ...