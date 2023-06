... Come inviare la dichiarazione precompilata Una voltale modifiche ed effettuato il ... Dalla voce "Consultazioni" , scegliere il servizio "Cassetto fiscale personale" e poi "...... quando sarannole apposite operazioni peritali - e sulle perquisizioni effettuate nell'... In direzione opposta rispetto al quadro accusatorio emerso dalledegli operanti si sono ...Dopo che queste non furono rientrate partirono le ricerche,il giorno successivo, con il ... Successivamente , sulla base delledi un conoscente delle bambine, vennero arrestati ...

Dl Pa: terminate dichiarazioni voto, al via chiama per fiducia Il Tirreno

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – Sono terminate alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia al dl Pa. A seguire la chiama per la votazione di fiducia.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...