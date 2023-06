(Di martedì 6 giugno 2023) Dal dl, sull'emergenza in Emilia Romagna,500di euro. La denuncia arriva da Angelo, co - portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi - Sinistra, ...

Dal dl, sull'emergenza in Emilia Romagna, mancano 500 milioni di euro. La denuncia arriva da Angelo, co - portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi - Sinistra, rilasciando ...Così il co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo. ' Nel frattempo anche oggi i danni dei nubifragi hanno colpito il trasporto ferroviario con ...... via). Consigliata la prenotazione. A Cella Monte proseguono i concerti del Monferrato ... In caso diil concerto si terrà nell'adiacente Chiesa di San Martino. A Castellazzo Bormida i ...

Dl Maltempo, Bonelli (Avs): “Mancano 500 milioni, non è possibile tagliare la spesa sociale” Globalist.it

Bonelli (Avs): «La presidente Meloni aveva dichiarato che la spesa prevista nel decreto Alluvione era di 2,2 miliardi di euro. Ebbene, dall'analisi che abbiamo fatto sul decreto mancano 500 milioni di ...La fiera di maggio che doveva tenersi a Nicosia dal 7 al 9 maggio a causa del maltempo è stata rinviata al 25 e 26 giugno. La fiera avrà svolgimento in viale ...