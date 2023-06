Dl lavoro | Schlein | ‘governo dichiara guerra ai poveri | noi per lavoro di qualità’

(Di martedì 6 giugno 2023) Roma, 06 giu. – (Adnkronos) – ‘Abbiamo fatto un granper il quale ringrazio i parlamentari, di emendamenti al dlche raccontano però anche una visione diversa su come intervenire a sostegno di undi qualità”. Lo ha spiegato Ellya margine dell’assemblea congiunta dei gruppi Pd di Camera e Senato sul Dl. ‘I punti di criticità maggiore che contestiamo al governo sono da un lato la prevaricazione del, poi l’estensione dei voucher, il fatto che il taglio del cuneo sia solo temporaneo e non strutturale come noi chiediamo che sia -ha detto la segretaria del Pd-. Poi l’attacco allo strumento di sostegno contro la povertà. Si diminuiscono le risorse e si ...

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly, a margine della assemblea congiunta dei gruppi Pd di Camera e Senato sul Dl... di emendamenti al dlche raccontano però anche una visione diversa su come intervenire a sostegno di undi qualità". Lo ha spiegato Ellya margine dell'assemblea congiunta dei ...Roma, 6 giu. " "è stata una occasione per il Partito Democratico, che aveva un tema molto forte di rottura ... Lo ha detto il deputato Pd ed ex ministro delAndrea Orlando ad Omnibus, su ...

PD, Andrea Orlando: "Schlein Va fatto un lavoro enorme. Il problema è avere idee buone" La7

Roma, 06 giu. – (Adnkronos) – “Abbiamo fatto un gran lavoro per il quale ringrazio i parlamentari, di emendamenti al dl Lavoro che raccontano però anche una visione diversa su come intervenire a soste ...Roma, 06 giu. – (Adnkronos) – “Il pacchetto di emendamenti del Pd contrasta la proposta del governo e fa un passo in avanti sulla nostra visione per il contrasto alla precarietà del lavoro e al lavoro ...