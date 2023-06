Dl Alluvione | Bonelli | ' mancano 500 mln e coperture prese tagliando spesa sociale'

(Di martedì 6 giugno 2023) Roma, 6 giu. - (Adnkronos) - "La presidente Meloni aveva dichiarato che laprevista nel decretoera di 2,2 miliardi di euro. Ebbene, dall'analisi che abbiamo fatto sul decreto500 milioni di euro e, in più, leeconomiche sono date da tagli al fondo sull'occupazione, al fondo contribuiti figurativi della previdenza. Faremo un duro lavoro per cambiare quelleperché non si possono tagliare i fondi alla, dobbiamo invece prendere risorse, ad esempio, dalla tassa sugli extraprofitti, vale a dire 2,7 miliardi di euro". Così Angelo, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, rilasciando dichiarazioni in piazza Montecitorio.

il co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. 'Infatti, il DL Alluvione è stato annunciato il 23 maggio ma pubblicato in Gazzetta ufficiale

Adnkronos) – “La presidente Meloni aveva dichiarato che la spesa prevista nel decreto Alluvione era di 2,2 ... 2,7 miliardi di euro”. Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato ...È un’edizione speciale quella del Mystfest, che quest’anno celebra dal 26 giugno al 2 luglio a Cattolica i 50 anni di festival del giallo, del noir e del ...