Djokovic-Khachanov oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2023

(Di martedì 6 giugno 2023) Novakse la vedrà contro Karennegli quarti di finale del, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Il numero tre del mondo ha approfittato di un tabellone non proibitivo per prendersi un posto tra i migliori otto del torneo senza lasciare per strada alcun set. Adesso il confronto con il russo, che agli ottavi di finale ha sbarrato la strada al nostro Lorenzo Sonego in quattro parziali. Servirà un’impresa al gigante sovietico, che si trova in svantaggio addirittura per 8-1 negli scontri diretti (2-0 il bilancio sul rosso)., dal canto suo, proverà a confermare quanto di buono fatto intravedere nelle precedenti uscite. Il ventidue volte campione Slam partirà nettamente favorito secondo le quote dei ...

Roland Garros, programma day 10: Alcaraz-Tsitsipas in serale, preceduti da Djokovic-Khachanov. Si inizia con le donne Ubitennis

Per Novak Djokovic e il suo «bottoncino» c’è Kachanov, Carlos Alcaraz affronta Tsitsipas. Tra le donne Svitolina contro Sabalenka ...Novak Djokovic scenderà in campo per la 14ª volta in un match dei quarti del Roland Garros. L'ex numero 1 oggi sfiderà il russo Khachanov, giustiziere di Sonego. L'incontro non inizierà prima delle 14 ...