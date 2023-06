Distrutta diga in Ucraina | ecco cosa resta dopo il collasso della struttura

Così Oleksandr Prokudin, capo dell'amministrazione regionale di Kherson, mette in guardia la popolazione dell'oblast ucraino dopo i danni alladi Nova Kakhovka. Secondo il funzionario la ...Non sono ancora del tutto chiare le cause che hanno portato alla rottura didi Nova Kakhova nella regione di Kherson, in Ucraina. Russia e Ucraina si accusano a vicenda ma sta emergendo una terza ipotesi che non esclude un cedimento strutturale. In questi video diffusi ...Non sono ancora del tutto chiare le cause che hanno portato alla rottura didi Nova Kakhova nella regione di Kherson, in Ucraina. Russia e Ucraina si accusano a vicenda ma sta emergendo una terza ipotesi che non esclude un cedimento strutturale. In questi video diffusi ...

Distrutta una diga vicino a Kherson. Scambio di accuse tra Russia e Ucraina [VIDEO] AGI - Agenzia Italia

Oleksandr Prokudin, capo della regione di Kherson, ha postato un video su Telegram in cui afferma che a causa dei danni alla diga di Nova Kakhovka «l'acqua raggiungerà un… Leggi ...Secondo il presidente ucraino, nel colloquio con l'inviato di Papa Francesco, “il cessate il fuoco e il congelamento del conflitto non porteranno ...