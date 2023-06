Distrutta diga a Nova Kakhovka | le immagini del paese inondato

(Di martedì 6 giugno 2023) La cittadina di, nella regione ucraina di Kherson, inondata dopo il bombardamento sulla centrale idroelettrica che ha danneggiato lasul fiume Dnipro. Migliaia le persone evacuate. Scambio di accuse tra Kiev e Mosca. "La distruzione dellaè un atto deliberato dei russi", accusa il ministro degli Esteri ucraino Kuleba. "È un atto terroristico di Kiev per fermare le nostre truppe", replica il Cremlino. L'Ucraina chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Intanto il cardinale Matteo Zuppi, inviato del Papa, ha incontrato a Kiev il presidente Zelensky, che avverte: "Un cessate il fuoco non porterà la pace".

DNIPRO - Due uomini su un gommone, stravolti, gridano al nulla: "Gente! C'è qualcuno Uscite!". Ma nessuno risponde, la periferia di Nova Kakhovka sembra deserta, i remi sfiorano le foglie degli

Alla fine è successo. La diga di Kakhovka, che russi e ucraini si sono accusati per mesi di voler abbattere, è saltata in aria e l'acqua contenuta in un bacino lungo 240 chilometri che separa le forze