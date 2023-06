Distrutta diga a Kherson | Kiev e Mosca si accusano a vicenda | “In pericolo migliaia di civili”

(Di martedì 6 giugno 2023) Unaalta 30 metri, contenente 18 chilometri cubi di acqua, è crollata stanotte nella regione ucraina di. Un disastro che espone al rischio di inondazione decine didi persone, sia nei territori controllati dalle forze russe che in quelli sotto il controllo di. A sabotare ladi Nova Kakhovka, secondo le autorità ucraine, sarebbe statache avrebbe così impedito alla forze impegnate nella controffensiva ucraina di attraversare il fiume Dnipro. Accuse respinte dal Cremlino, che ha incolpato invecedel “sabotaggio” che avrebbe l’obiettivo di privare di acqua la Crimea. Dopo il crollo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha convocato una riunione urgente del Consiglio di sicurezza nazionale, accusando i “terroristi” russi di ...

...5 metri del livello dell'acqua nel bacino, ma lastessa "non è stata" e "non ci sarà una catastrofe" , ha aggiunto Leontyev che ha tuttavia aggiunto che potrebbe rendersi necessaria l'...Si trova nella città di Nova Kakhovka, in una zona occupata dai russi, che ora è allagata: Ucraina e Russia si rimpallano le ...Stando alle autorita' locali, lae' stata parzialmentedopo vari attacchi aerei che si sono susseguiti nel corso della notte. Le forze ucraine sostengono che la, infrastruttura ...

Distrutta una diga vicino a Kherson. Scambio di accuse tra Russia e Ucraina [VIDEO] AGI - Agenzia Italia

La diga di Khakhovka, minata e distrutta, cede. In Ucraina, nell’area di Kherson, strade inondate dall’acqua e migliaia di persone costrette a lasciare le proprie case, mentre Kiev e Mosca si ...La distruzione della diga di Nova Kakhovka sembra più "un atto di disperazione di Mosca, rispetto all’eventualità del contrattacco ucraino".