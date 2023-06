DIRETTA | TFA Sostegno VIII ciclo | strategie per superare la prova preselettiva Ecco le info utili LIVE oggi alle 19 | 00

(Di martedì 6 giugno 2023) Tfa, pubblicato il decreto ministeriale con i posti per ogni ateneo e le date delle prove preselettive. L'articoloTFAperlale19:00 .

Dal 4 al 7 luglio al via le prove preselettive delsostegno VIII ciclo che mette a disposizione poco più di 29 mila posti per i nuovi futuri ... che durante il Question time insu Orizzonte ...Lo ricorda Sonia Cannas, insu Orizzonte Scuola tv, durante uno speciale dedicato all'VIII ciclo del cosiddettoSostegno. 'Sulla base dei cicli precedenti si possono però fare delle ......00 , insu Facebook e YouTube, spazio all'approfondimento sulla preparazione alla prova preselettiva. In collegamento Alessia Giuliani , docente e formatrice. Conduce Andrea Carlino ....

TFA sostegno 2023, come accedono i neolaureati e i precari con 3 anni di supplenze Rivedi la diretta Tecnica della Scuola

Dal 4 al 7 luglio al via le prove preselettive del TFA sostegno VIII ciclo che mette a disposizione poco più di 29 mila posti per i nuovi futuri insegnanti specializzati. Tuttavia c'è molta discrepanz ...Il Decreto interministeriale 691 del 29 maggio 2023 informa anche sulle date di svolgimento dei test preselettivi per l’accesso al TFA relativo al sostegno ... possono accedere direttamente alla prova ...