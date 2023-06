Dimissioni | clamoroso in Serie A | quali arbitri lasciano | un pesante sospetto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) Paolo Valeri e Massimiliano Irratii loro ruoli di arbitro diA e B per dedicarsi ad altri. Secondo il Corriere dello Sport, i due fischietti italiani hanno presentato lealla CommissioneNazionale ponendo fine alla loro carriera arbitrale al termine di questo campionato. Il primo lascia dopo aver arbitrato il match tra Milan e Verona (l'ultima di Ibra), l'altro appende il fischietto al chiodo dopo aver diretto la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, dato che nessuno dei due aveva annunciato il ritiro e, sebbene non sia ancora stata comunicata l'ufficialità, i duesembrano decisi a non ritornare sui loro passi. I loro nomi dunque non compariranno il prossimo luglio, quando verrà definito l'organico per ...