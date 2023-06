Diga saltata in aria | sotto accusa la brigata fucilieri motorizzati della Russia

Le accuse su chi aveva fatto saltare in aria lasono state lanciate per la prima volta da Mykhailo Podoliak, consigliere del capo dell'ufficio presidenziale ucraino, citato dalla pubblicazione ...Le forze russe hanno distrutto ladella centrale idroelettrica di Kakhovka nelle prime ore del 6 giugno, provocando un disastro umanitario e ambientale su larga scala in tutta l'Ucraina ...Il comando operativo meridionale dell'esercito ucraino ha pubblicato un post su Facebook, accusando le 'truppe di occupazione russe' di aver fatto saltare in aria laidroelettrica. E il ...

Esplode diga a Kakhovka. "Possibili conseguenze a Zaporizhzhia", Aiea: "Nessun pericolo nucleare" - Leader africani: lavoreremo con Putin e Zelensky per tregua

L’unica cosa certa dopo l’attacco alla diga di Nova Kakhovka, sul fiume Dnepr, è che si è passati a un nuovo livello dell’escalation del conflitto ucraino. Rimangono ignoti, al momento in cui si scriv ...Facendo saltare in aria la diga nella regione di Kherson, i russi guadagnano qualche settimana per riorganizzarsi. Bertolotti (Start Insight/Ispi) ad ...