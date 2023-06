Diga saltata in aria | migliaia di evacuati a Kherson | rischio mine trasportate dall' acqua

Le forze russe hanno distrutto ladella centrale idroelettrica di Kakhovka nelle prime ore del 6 giugno, provocando un disastro umanitario e ambientale su larga scala in tutta l'Ucraina ...Il comando operativo meridionale dell'esercito ucraino ha pubblicato un post su Facebook, accusando le 'truppe di occupazione russe' di aver fatto saltare in aria laidroelettrica. E il ...La Reuters infine riporta il lancio della Tass: si parla delladistrutta e del territorio allagato. L'agenzia di stampa russa ha anche scritto che non si sono verificati bombardamenti in zona. ...

Esplode diga a Kakhovka. "Possibili conseguenze a Zaporizhzhia", Aiea: "Nessun pericolo nucleare" - Leader africani: lavoreremo con Putin e Zelensky per tregua - Leader africani: lavoreremo con Putin e Zelensky per tregua RaiNews

Facendo saltare in aria la diga nella regione di Kherson, i russi guadagnano qualche settimana per riorganizzarsi. Bertolotti (Start Insight/Ispi) ad ...Per il crollo parziale della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka nell'oblast di Kherson sotto accusa la 205a brigata fucilieri motorizzati della Russia.