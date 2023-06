Diga distrutta | Kiev e Mosca si accusano a vicenda | Zelensky al card Zuppi | cessate il fuoco non porterà la pace

La7.it - Esplosione o bombardamento, scambio di accuse tra ucraini e russi, comunque la distruzione delladi Nova Kakhovka segna - come commenta il cancelliere tedesco Olaf Scholz - una fase ...Argomenti roma aggressioni stazione termini Video del giornoladi Nova Kakhovka a Kherson, scambio di accuse Mosca - Kiev...5 metri del livello dell'acqua nel bacino, ma lastessa 'non è stata' e 'non ci sarà una catastrofe' , ha aggiunto Leontyev che ha tuttavia aggiunto che potrebbe rendersi necessaria l'...

Distrutta la diga di Kakhovka, un disastro ambientale incombe sul Mar Nero [video] AGI - Agenzia Italia

Sono 80 le località e 40mila le persone che sono a rischio evacuazione. A rischio anche la centrale di Zaporizhzhia che usa l'acqua per raffreddare i reattori. La centrale idroelettrica ucraina che si ...Il punto militare 473 | Da mesi Zelensky sosteneva che i russi avessero minato la diga sul Dnipro. Ora le acque del fiume fuoriuscite potrebbero costringere gli ucraini a cambiare i piani della contro ...