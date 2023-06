‘Diablo IV’ | Murubutu e la reinterpretazione dantesca del gioco | nasce ‘La Diabolica Commedia’

Leggi su funweek

(Di martedì 6 giugno 2023) In occasione dell’uscita di Diablo IV il 6 giugno, in Italia arriva il volume esclusivo LaCommedia. Si tratta di un libro estremamente curato e dal fascino antico che ripercorre alcuni dei momenti chiave della storia di Diablo, raccontando anche come questo quarto capitolo della saga – pubblicato a oltre un decennio di distanza da Diablo III – si colloca all’interno della vasta lore del. E lo fa proprio come avrebbe fatto il padre dell’Inferno e della lingua italiana, Dante Alighieri: in tre canti scritti in terzine. A reinterpretare in dantesco la storia dell’eterna lotta tra il bene e il male – in un percorso che si snoda attraverso l’Inferno, Sanctuarium e il Regno dei Cieli – è, rapper liricista e professore di filosofia, che ha già interpretato Dante nel progetto musicale Infernum riuscendo a adattare ...