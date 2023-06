Destinazione | oasi aperitivo - nella giungla metropolitana Un outfit basic dal fascino esotico

Leggi su iodonna

(Di martedì 6 giugno 2023) Il safari? Niente di più in voga. La tendenza colpisce il guardaroba Primavera-Estate 2023 sotto diversi aspetti: dal ritorno della sahariana ai pantaloni utility. Senza dimenticare la stampa protagonista di questo stile singolare, l’animalier. La moda, oggi, “graffia”: per scampare ogni pericolo, il pezzo su cui puntare è uno solo, la gonna leopardata (ma anche pitonata, zebrata, maculata). Leggi anche › Buon compleanno Sharon Stone! Regina deglileopardati eleganti Leggi anche › Si alzano le temperature e lo stile: i costumi da bagno animalier sono i più hot dell’estate Il pezzo must-have da cui partire anche senza voli in ...