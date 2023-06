Denti da squalo | recensione | Virginia Raffaele | Edoardo Pesce e Claudio Santamaria tra fiaba e realismo magico

INTERVISTA A CLAUDIO SANTAMARIA Su La Repubblica Arianna Finos intervista l'attore Claudio Santamaria , da giovedì in sala condadi Davide Gentile e sul set dell' Odissea di Uberto ...Virginia Raffaele inda: 'Lascio a casa i miei personaggi e debutto in un film drammatico' Prestigiosa ed esclusiva la sezione dei professionisti della comunicazione e dei media invitati ...Attesi anche diversi ospiti, come il regista Davide Gentile che presenterà "da" a Varese a fine agosto. Spazio agli eventi speciali, come quello del 22 luglio con la visita guidata ...

Denti da squalo, gli sceneggiatori: "Era così importante per noi che potevamo anche non farne mai un film" BadTaste.it Cinema

Claudio Santamaria e Francesca Barra sempre più innamorati: la passione tra i due esplode sul red carpet a Roma ...La paternità, i nuovi progetti e il pericolo dei social: Claudio Santamaria, in occasione dell’uscita del suo nuovo film da protagonista, Denti da squalo, parla della sua vita professionale e privata.