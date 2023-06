Della visita di Meloni a Tunisi non resta che una finta conferenza stampa

(Di martedì 6 giugno 2023) Alla fine ciò che resteràdi Giorgiamartedì asarà lasenza giornalisti inscenata al termine del vertice con il presidente Kais SaiedContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ma non è così Alla fine ciò che resteràdi Giorgia Meloni martedì a Tunisi sarà la conferenza stampa senza giornalisti inscenata al termine del vertice con il presidente Kais Saied. Con ...Matteo Zuppi , Inviato di Papa Francesco, ha concluso la breve, ma intensaa Kyev, accompagnato da un OfficialeSegreteria di Stato, durante la quale ha avuto modo anche di soffermarsi ...Lo scirocco sul Mediterraneo non ha ancora concesso una tregua, ma dalla sponda Sud si continua a fuggire. Mentre la premier Meloni inin Tunisia si dice soddisfatta per la diminuzione delle partenze nel mese di maggio, quasi mille persone, presumibilmente tutte partite da Libia e Turchia, sono state soccorse dalla Guardia ...

Meloni ha incontrato Saied: "La stabilizzazione della Tunisia è indispensabile anche per noi" RaiNews

Nessun risultato sul prestito del Fmi. Saied ringrazia per gli sforzi italiani, ma dice che accettare i soldi è come quando i "medici prescrivono farmaci senza prima diagnosticare la malattia”. Mercol ...Matteo Zuppi, Inviato di Papa Francesco, ha concluso la breve, ma intensa visita a Kyev, accompagnato da un Officiale della Segreteria di Stato, durante la quale ha avuto modo anche di soffermarsi in ...