De Laurentiis rinvia la partenza per Los Angeles | il suo chiodo fisso è Italiano CorSport

(Di martedì 6 giugno 2023) Il Corriere dello Sport fa il punto sul casting di Deper la panchina del Napoli citando i nomi dei tecnici finora sondati dal presidente e scrivendo che l’idea fissa del patron azzurro, al momento, è Vincenzo. Deha sondato Luis Enrique, Antonio Conte, Gasperini, Mancini e Thiago Motta. Ma il suoè e resta l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo. Il tecnico è impegnato con la Conference League: domani giocherà la finale, fino ad allora non va disturbato. Se ne parlerà nei giorni successivi. “Un, Vincenzo, che però domani sera ha la finale di Conference League e dunque non va disturbato. Non ora”. Il presidente del Napoli ha contattato...

...pressione" Alfredo Pedullà scrive che Lui Enrique è stato frenato dal proposito di De... E quando Luis non è convinto,la palla dall'altra parte del campo. Non sappiamo se ADL farà un ......pressione" Alfredo Pedullà scrive che Lui Enrique è stato frenato dal proposito di De... E quando Luis non è convinto,la palla dall'altra parte del campo. Non sappiamo se ADL farà un ...

Giuntoli, De Laurentiis continua a rinviare ogni incontro sul futuro: il motivo CalcioNapoli1926.it

“Luis Enrique è un professionista ed è preoccupato per alcune dichiarazioni che metterebbero non poca pressione” ...L'argentino pronto per la finale. Arriva la decisione della Corte Federale. Agnelli rinviato a giudizio. De Laurentiis chiude al sogno Luis Enrique.