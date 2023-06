De Laurentiis a Giuntoli | Se la Juventus ti vuole davvero deve trattare con me Gazzetta

... Aurelio De- CristianoTra Cristianoe Aurelio Desiamo al braccio di ferro, scrive la Gazzetta dello Sport. Il direttore sportivo del Napoli ha già ...Si ripartirà con Manna ds, ma la Juventus ha sceltoe lo aspetta: non si è ancora liberato e non si sanno i tempi in cui Delo libererà. Per questo, non si può più attendere e la ...De(Ansafoto) - Calciomercato. ItNon cambia la situazione per quanto riguarda; stando a quanto riferito in un tweet dal giornalista Carlo Alvino, noto tifoso napoletano '...

Nuovo diesse: ecco i nomi di De Laurentiis per il post Giuntoli La Gazzetta dello Sport

La speranza è quella di poter contare a breve su Giuntoli, facendo iniziare il lavoro a Manna. Dipenderà molto dal ds azzurro, che sta trattando con il presidente partenopeo De Laurentiis il suo addio ...“Clamoroso! Maldini-Milan, è addio!”. E’ questa l’apertura dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. “Rottura tra Cardinale e direttore tecnico. Via anche Massara, più poteri a Furlani. Pioli ...