Daniel Nilsson | da bonus di avanti un altro al grave incidente | ecco com’è ridotto | Non cammina più

Leggi su howtodofor

(Di martedì 6 giugno 2023) Bruttoper il modello, noto exdiun: non riesce are da loro. Il pubblico italiano e soprattutto gli affezionati telespettatori di casa Mediaset conoscono molto bene. Il noto modello svedese è stato infatti per più di 10 anni un protagonista del formatunnel ruolo di. La sua presenza in studio è una gran occasione per la concorrente di turno che al momento di scegliere il “pidigozzo” con il premio in denaro vede la sua somma raddoppiare. Un ruolo quindi importante che però di recente ha cambiato del tutto volto conche ha salutato il programma. Un clamoroso addio ...