Dalla Spagna | lettera della Juve a Real e Barcellona per uscire dalla Superlega

Negli ultimi giorni il fixing sulla possibile permanenza del numero 10 a Milanello ha registrato una flessione costante, fino alle notizie di oggi in arrivo: come racconta 'Marca', il ...Questo affermano indalle colonne di Relevo , rispettato media digitale madrileno. Secondo ...nella quale si annuncia l'abbandono del progetto comune e si avviano le pratiche per uscire...Voli cancellati in tutta Europa 'È indifendibile che i voli dall'Irlanda all'Italia,Polonia al Portogallo oalla Germania debbano essere cancellati solo perché la Francia vuole ...

Clamoroso dalla Spagna, la Juve rinuncia al progetto Superlega! Già informate Barça e Real TUTTO mercato WEB

Clamorosa indiscrezione di Relevo: la Juventus avrebbe deciso di rinunciare al progetto Superlega. "La squadra italiana - si legge - ha inviato una lettera a Real Madrid ...Secondo i media iberici il club bianconero avrebbe annunciato ai soci l’abbandono del progetto comune, avviando le pratiche per uscire dalla società. Ancora atteso il verdetto della Corte di Giustizia ...