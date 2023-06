Dalla Spagna | “La Juventus rinuncia alla Superlega | avvisati Barcellona e Real”

... Folas e Canarios, itinerario affascinante tra antiche danze della, che per vie misteriose ... da Gelsomina alla Dolce vita,Canzone arrabbiata fino a una travolgente Pappa col pomodoro. ...E' quanto si legge in una nota della società bianconera dopo le indiscrezioni provenienticirca l'uscita della Juventus dal progetto Superlega . "La Società si legge ancora procederà ...La Juventus è pronta a uscireSuperlega e lo ha comunicato per iscritto a Real Madrid e Barcellona, gli altri due club rimasti all'interno del progetto. Dopo i rumors nati in, dove si parlava anche dell'ipotesi che a ...

Juve, addio Superlega "Lettera a Real-Barcellona", clamoroso dalla Spagna Tuttosport

Secondo varie fonti iberiche il club bianconero avrebbe deciso di intraprendere il percorso per tirarsi fuori dal progetto sotto la scure della Uefa ...Secondo varie fonti iberiche il club bianconero avrebbe deciso di intraprendere il percorso per tirarsi fuori dal progetto sotto la scure della Uefa ...