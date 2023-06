Dalla realtà aumentata al nuovo Mac | tutte le novità Apple

...la scozzese - ghanese Lesley Lokko (l'Africa e la decolonizzazione) viene sopraffatto...igienico - sanitarie nel contesto della carenza globale di acqua dolce ormai diventatain Europa, l'...E anche chi nega, inconferma. Come Dimarco: "Sono 13 anni che riguardo la finale di Madrid, ... mente Inzaghi, che ha invece sicuramente deciso, ma che preferisce non dirlo, perchéscelta ...... sul retro, c'è una banda in tessutolunghezza regolabile che permette di indossarlo senza ... Vision Pro è la nuova scommessa di Apple, che entra così in un territorio, quello della...

Apple entra nel mondo della realtà aumentata: arriva Vision Pro Sky Tg24