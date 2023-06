“D’Alema e Profumo indagati e perquisiti per la vendita di navi e aerei militari alla Colombia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) L’ex presidente del Consiglio Massimoe l’ex presidente di Monte dei Paschi Alessandrosonoprocura di Napoli per ladi. Con loro anche Giuseppe Giordo, ex direttore generale di Fincantieri e alcuni mediatori dell’operazione. Stamani glisono statiDigos. La notizia è stata anticipata in esclusiva dal Corriere.it. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.