D' Alema e Profumo indagati e perquisiti dalla Digos | ' Aerei e navi militari alla Colombia'

(Di martedì 6 giugno 2023) Massimo D'e Alessandrosonoprocura di Napoli per la vendita di. Tra glianche Giuseppe Giordo, ex direttore generale di ...

... dell'ex presidente del Consiglio D', di Giuseppe Giordo, ex direttore del settore Navi di Fincantieri e di Gherardo Gardo, nella veste di contabile di D'. AlessandroIl decreto di ...Massimo D'e Alessandrosono indagati dalla procura di Napoli per la vendita di navi e aerei militari alla Colombia. Tra gli indagati anche Giuseppe Giordo, ex direttore generale di Fincantieri e ...Oltre all'ex presidente del Consiglio Massimo D'e all'ex ad di Leonardo Alessandro, sono indagati i due broker pugliesi Francesco Amato, 39 anni, ed Emanuele Caruso, 44 anni, l'ex ...

Napoli, D'Alema e Profumo indagati e perquisiti dalla Digos per la vendita di navi e aerei militari alla Colombia Open

E’ passato poco più di un anno dall’apertura dell’affaire delle armi in Colombia. Oggi, diversi soggetti noti appartenenti al mondo della politica, sono ...Il legale di Massimo D'Alema: «Siamo certi che sarà dimostrata la più assoluta infondatezza dell’ipotesi di reato a suo carico» ...