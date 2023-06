D’Alema e Profumo indagati | di cosa sono accusati

Leggi su quifinanza

(Di martedì 6 giugno 2023) Possibili guai in arrivo per l’ex presidente del Consiglio Massimoe per l’ex amministratore delegato di Leonardo Alessandro, entrambi finiti al centro di un’indagine partita 15 mesi fa dalla Procura del Centro direzionale di Napoli. Nella giornata di martedì 6 giugno 2023 si è arrivati anche alle perquisizioni che hanno visto protagonisti i due chedi aver venduto armi alla Colombia. Le accuse aSecondo quanto raccolto dai magistrati partenopei, infatti,sarebbero stati coinvolti nella compravendita di armi dalla Colombia. Nello specifico i pm ipotizzano che glisi siano “adoperati come promotori dell’iniziativa economica commerciale di vendita al governo della ...