Dal 14 giugno i giovani chirurghi in congresso nella capitale

(Di martedì 6 giugno 2023) – Si terrà a Roma dal 14 al 16il 34°Nazionale della Società Polispecialistica Italiana dei, che dopo il periodo di pandemia torna ad essere finalmente in presenza. L’evento, patrocinato dalle maggiori università di Roma, avrà luogo presso l’Hotel Villa Pamphili, e ospiterà studenti, specializzandi, infermieri eprovenienti da tutte le Università e Aziende ospedaliere italiane. Formazione, tecnologia e futuro del giovane chirurgo saranno i temi conduttori del, durante il quale verranno affrontati argomenti di chirurgia generale e specialistica in maniera dinamica e interattiva, con delle sessioni multidisciplinari centrate su argomenti trasversali, animate dal confronto tra ‘senior’ e giovane chirurgo ...

Questo 10ci si augura che chi dissente lo faccia con lucidità e convinzione: senza ...associazioni antiabortista e anti - scelta a seguito del comunicato stampa rilasciato questo lunedì...La puntata del 72023 di Terra Amara è anzitutto incentrata su Gaffur , che riiceve da Saniye la notizia di aver recuperato il denaro precedentemente consegnatomarito ad Hatip . Inoltre, la donna ha anche ...Sarafian in cui un personaggio di nome Kowalski, un autistapassato traumatico epresente ... scomparso a New York l'11 maggio (ma la notizia è stata diffusa dalla moglie solo il 5) all'...

Scuola, assunzioni da giugno: il ricorso a due graduatorie, di merito e ad esaurimento ilmessaggero.it

quelli nell’ipotesi di nuclei monogenitoriali che hanno chiesto erroneamente la maggiorazione come nel caso di entrambi i genitori lavoratori (come previsto dal decreto legislativo n. 230 del 2021) e, ...Anteprima del Womad all'Auditorium Parco della musica. Domani la cantatessa siciliana si esibirà con la portoghese Mariza, una delle maggiori interpreti di fado ...