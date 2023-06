“Dai un calcio per l’autismo” | domani all’Arechi la 7ª edizione

Leggi su zon

sera 7 giugno alle ore 19.00 allo stadio Arechi di Salerno si terrà la VIIdi "Dai unper". Presenteranno l'evento Concita De Luca e Luca Scafuri Speakeruccio. Giocheranno:– Associazione L'invisibile Realtà Vs Le ScuoleSalernitane– Salernitana For Special Vs Cosenza For Special Triangolare– Vecchie Glorie Salernitana– Supporters Granata– Volti Noti Campani Intrattenimento: Coro E Orchestra Liceo Alfano I Coro Liceo T. Tasso Coro Liceo Perito-Levi Eboli Coro Armonia Inno Della Salernitana 'L'unica Stella' Scuola Di Danza On Dance Movement Di Elena Gravina Macte Animo Salernitana (Una Canzone Per Il Sociale) Canora e Coreutica Musikattiva's Project Friends For Gospel