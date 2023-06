Dagospia “infilza” Paolo Bonolis | “Fregnaccia sarà lei! Il nostro scoop era vero”

(Di martedì 6 giugno 2023) La fine di un matrimonio non è la fine di un amore. A dirlo sonoe Sonia Bruganelli mentre dalle pagine di “Vanity Fair” annunciano la separazione dopo 26 anni e tre figli. La notizia era nell’aria e a darla per primo fu il solito ben informato “” il 12 aprile di quest’anno. Come accaduto nel caso di Ilary Blasi e Francesco Totti (fu il sito di Roberto D’Agostino a svelare la crisi coniugale e la liaison tra il Pupone e Noemi Bocchi, ndr.), anchee Sonia Bruganelli smentirono di essere sul punto di divorziare. In entrambi i casi, “” ci aveva visto giusto. “Banalis,lei”, scrive oggi. Sonia Bruganelli (Foto da video) Sonia Bruganelli e...

