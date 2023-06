Da Venerdì 9 giugno riapre il Lian Club

(Di martedì 6 giugno 2023) , la direzione: Mai rischiato di affondare – con il ristorante, la terrazza estiva e la consueta programmazione. “Sono lieta di comunicare la riapertura del locale”, ha detto Lisa Maisto, direttrice del, dopo i lavori necessari a causa dell’acqua penetrata in uno dei 15 cassoni esterni che, unitamente ad altre misure (ormeggi, ecc.), assicurano stabilità e galleggiabilità ai barconi. “Tengo a precisare – ha sottolineato Maisto – che ilnon ha mai, neanche lontanamente, rischiato di affondare, né l’acqua è mai penetrata all’interno. Si è solo verificato l’inclinamento di uno dei barconi, quello adibito a cucina; l’intervento della Polizia Fluviale, della Polizia Locale di Roma Capitale e dei Vigili del Fuoco, che ringraziamo, ha consentito di mettere il barcone subito in sicurezza; in ogni caso, la ...

I due incontri, di differente natura, sono in programma per16. Il primo appuntamento è un incontro dal titolo " La Canzone è d'Autore". Ne parleranno, a partire dalle ore 10,00 al ...Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 5 al 92023 . Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì alsu Rai 3 alle 20.50 .La sottoscrizione si concluderà, salvo chiusura anticipata. I tassi cedolari minimi garantiti sono del 3,25% per il primo e secondo anno e del 4% per il terzo e quarto anno, con un ...