Da Giuntoli a Tare | passando per Accardi | ecco il valzer dei direttori sportivi

(Di martedì 6 giugno 2023) L’addio al Milan del duo Maldini-Massara, i saluti didopo 18 anni di Lazio,tra Napoli e Juventus.la situazione. Il campionato di Serie A è finito solo da poche ore. Anzi, in realtà non è ancora finito perché, per il momento, sono solo 18 le squadre sicure di presentarsi al via Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ha perso il tecnico, Spalletti, adesso perderàe non è detto che anche il parco giocatori ... sull'ormai ex direttore sportivo Iglie sul presidente Lotito per gli intrecci tra la società ...... adesso deve essere afferrata per sostituire Spalletti, mentre dise ne potrà parlare in ... Anche alla Lazio ci sono novità malgrado il secondo posto: Igli, uno dei migliori manager del ...Pasquale Foggia, direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...

Maldini e Tare salutano, Giuntoli bloccato da De Laurentiis. La girandola dei ds in A Gazzetta del Sud

Pasquale Foggia, ex calciatore e ora direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare del Napoli.È il giorno dell’addio di Karim Benzema al Real Madrid, di Nagelsmann sempre più vicino al PSG ma non sono mancate notizie interessanti anche per le big del nostro campionato. Andiamo a vederle insiem ...