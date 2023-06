Il Ministro delle Forze Armate, Sébastien Lecornu, e il suo omologo britannico, Ben Wallace, hanno partecipato a unainternazionale al British Memorial di Ver - sur - Mer (Calvados) in occasione del 79° anniversario dello sbarco del 6 giugno 1944 e in omaggio ai 22.442 soldati che persero la vita sotto il ......00 con i comici di Zelig Andrea Monetti e Chicco Paglionico dei Villa Perbene per una... i numeri di oggi Ultime notizie Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del MillionEstrazione ...... il 6 giugno, questa mattina Carpi ha ricordato l'anniversario dello sbarco in Normandia con una semplice, ma sentitanel parco di Fossoli che, dal settembre 2011, è intitolato "D -6 ...

D-Day: la cerimonia al memoriale britannico a Ver-sur-Mer Agenzia askanews

Milano, 6 giu. (askanews) - Il Ministro delle Forze Armate, Sébastien Lecornu, e il suo omologo britannico, Ben Wallace, hanno partecipato a una cerimonia internazionale al British Memorial di Ver-sur ...Il Presidente francese Emmanuel Macron ha partecipato martedì a una cerimonia a Colleville-Montgomery, in occasione del 79esimo anniversario delo sbarco in ...