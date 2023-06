Cronaca di una giornata dedicata a una tizia che vende peli delle ascelle

Leggi su linkiesta

(Di martedì 6 giugno 2023) Questa è lad’una sconfitta. Questa è lad’un pomeriggio buttato, corollario a una vita buttata, e sintesi degli studi buttatissimi di tutti noi, tutti noi cresciuti con le sudate carte solo perché non avevamo Only Fans né telefoni con telecamere né connessione veloce, e credevamo che il massimo della perversione fosse Choderlos de Laclos. Dunque me ne stavo lì, mollemente adagiata su un divano a sfogliare ipotesi altissime di articoli altissimi con cui intrattenervi oggi, me ne stavo lì a cercare riferimenti letterari per i fatti d’attualità, quando ho fatto l’errore di aprire Twitter, e mi è comparsa Maria Sofia. Maria Sofia chi?, diranno i miei piccoli lettori e ho detto anch’io, dopo aver rimirato il video che, scriverebbero sui giornali, indigna il web. Il video era preso da Twitch, una piattaforma per giovani con cui mi rifiuto ...