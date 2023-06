Crollo della diga Nova Kakhovka | Shoigu sostiene che è opera dell' Ucraina

(Di martedì 6 giugno 2023) Il ministroDifesa russo Sergeiha accusato l'di aver fatto saltare in aria l'enormecome parte di un piano per ridistribuire unità dalla vicina regione di ...

Ildiga dell'impianto ha causato gravi danni ambientali. I campi agricoli lungo il fiume Dnieper sono stati spazzati via e c'è il rischio che il canaleCrimea settentrionale ...Case distrutte e letteralmente trascinate da acqua e fango dopo ildiga di Kakhovka, a Kherson. Lo testimonia un video diffuso su Telegram dalle forze armate operative dell' Ucraina . Diversi villaggi sono stati "completamente o parzialmente allagati", ...Una dichiarazione del ministeroDifesa russo firmata da Shoigu afferma che la rotturadiga e le conseguenti inondazioni sono state progettate per impedire alla Russia di attaccare vicino ...

Case distrutte e letteralmente trascinate da acqua e fango dopo il crollo della diga di Kakhovka, a Kherson. Lo testimonia un video diffuso su Telegram dalle forze armate operative dell'Ucraina.Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha accusato l'Ucraina di aver fatto saltare in aria l'enorme diga Nova Kakhovka come parte di un piano per ridistribuire unità dalla vicina regione di Kher ...