Cristina Scuccia? Cattiva | travolta dalle critiche | cos' è successo in spiaggia

(Di martedì 6 giugno 2023) Panico e rimproveri all'Isola dei Famosi. La prova per accedere al televoto flash per eleggere il primo finalista è stata più drammatica del previsto. Nel primo dei tre duelli per la gloria ha vinto Pamela Camassa, che ha battuto in apnea Helena Prestes. Enrico Papi, da opinionista, ha provato a invalidare il duello, ma sia Alvin sia Ilary Blasi lo hanno stroncato e la sfida è stata ritenuta regolare. È sul secondo confronto, però, che è scoppiata la bufera. Alessandra Drusian dei Jalisse contro. L'ex suora è andata subito in vantaggio, mentre Alessandra è apparsa fin da subito in difficoltà e anche il marito Fabio Ricci se n'è subito reso conto. Alvin ha cercato di rassicurarlo. Il problema è che, a un certo punto, della Drusian si sono perse le tracce, Ilary Blasi ha sollecitato il suo inviato, ma non c'è stata risposta. ...