Crisi Ferrari | quel proverbio giapponese che scuote Maranello

ROMA " Cita il celebre proverbio giapponese "Nana korobi ya oki" , che tradotto significa "Se cadi sette volte ti rialzi otto". Benedetto Vigna , amministratore delegato della, sintetizza così il difficile inizio stagione della rossa in Formula 1 , intervenendo al Bloomberg Italy Capital Market Forum : "Un motto che vale per la vita come anche per la F1 " ha ...Il bilancio va oltre ogni più pessimistica previsione dato che la Red Bull è irraggiungibile, la Mercedes sembra aver imboccato prima dellala via della ripresa e gli avversari di Vasseur e ...Da lì a breve, in autunno, esploderà laenergetica, forse il primo momento della storia in ... la prima di una serie di 190 high performance, raccoglie persino l'interesse di Enzo, come ...

Crisi Ferrari: Vigna cita un proverbio giapponese FormulaPassion.it

“Un motto che vale per la vita come anche per la F1”, ha ribadito Vigna. F1, Vigna sulla crisi Ferrari: “Ci rialzeremo” “So bene che il momento non è facile – ha proseguito il ceo della Ferrari - a ...L’amministratore delegato Benedetto Vigna analizza il momento di crisi della rossa e rinnova la piena fiducia al team dopo il difficile inizio stagione ...