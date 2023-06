(Di martedì 6 giugno 2023) "Priorità a over 60, fragili e donne incinte. Da valutare copertura operatori sanitari, più esposti a virus e cruciali per funzionamento strutture" “La vaccinazione tempestiva controindi una potenziale ondata di casi nell’e nell’2023 è essenziale per proteggere le persone dalgrave e i sistemi sanitari dal rischio di essere sopraffatti”. A sottolinearlo sono il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie () e l’Agenzia europea del farmaco (Ema), in una dichiarazione congiunta sull’aggiornamento dei vaccini per mirare alle nuove varianti del virus Sars-CoV-2. Quali sono i fattori da considerare nelle campagne vaccinali autunnali? I due enti Ue spiegano che “le autorità nazionali dell’Unione europea prendono le decisioni ...

Covid, Ecdc e Ema: "Vaccino cruciale in vista ondate autunno-inverno" Entilocali-online

