Cospito trasferito oggi nel carcere di Sassari

L'anarchico torna nel penitenziario sardo dopo aver trascorso un periodo nel carcere di Opera. Il trasferimento si era reso necessario per ragioni di salute legate allo sciopero della fame cheha condotto per alcuni mesiL'anarchico Alfredo, attualmente al 41 bis, è statodal carcere di Opera a quello di Sassari.si trovava nel penitenziario lombardo per motivi di salute alla luce dello sciopero della fame ...Leggi Anche Chi è Alfredoe perché è stato condannato al 41 bis Leggi Anche Cosa prevede il 41 bis, il regime di carcere duro Leggi Anche Alfredo: 'Interrompo lo sciopero della fame' La struttura di Opera, infatti, ha un reparto per la degenza dei detenuti malati che manca nel penitenziario di Sassari. L'anarchico, al termine dello ...

Cospito trasferito, torna in carcere Sassari Adnkronos

