Così Meloni prova a sbloccare la partita migranti e Fmi

(Di martedì 6 giugno 2023) C’è uno schema comune che Giorgiasta adottando su dossier delicati e complicati come possono essere, per motivi diversi, quelli di Ucraina e Tunisia. Se per la guerra, ci sono state alcune tappe di avvicinamento sfociate nella conferenza per la ricostruzione di Roma, lo stesso vale per l’altro fronte decisivo delle politiche mediterranee, quella Tunisia che, in caso di default, rischierebbe di trasformarsi in trampolino naturale per un ingente flusso migratorio che, ad oggi, già conta sensibilmente numeri maggiori rispetto al primo semestre dello scorso anno. Criticità che il premier ha affrontato nella sua visita a Tunisi, ricevuta dal Presidente della Repubblica, Kais Saied, nella consapevolezza che le relazioni bilaterali tra i due Paesi non sono solo solide in virtù di un interscambio commerciale da più di 7 miliardi di euro, ma grazie al fatto che l’Italia ...