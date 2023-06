Così 4 afghani trasferivano i clandestini dall’Italia alla Germania | 1 500 euro a immigrato attraverso l’hawala

(Di martedì 6 giugno 2023) Utilizzava il vecchissimo metodo informale della cellula di 4 trafficantidi esseri umani arrestati fra Francia edai carabinieri con l’accusa di favoreggiamento pluriaggravato dell’immigrazione clandestina e di esercizio abusivo dell’intermediazione finanziaria, nell’ambito di un’indagine internazionale “Parepidêmos” che è riuscita a ricostruire la rotta per esfiltrare isbarcati in Italia – considerata il punto di approdopeo – e farli arrivare negli altri Paesi. L’inchiesta sull’organizzazione di, smantellata dai carabinieri, che ricollocava iinpa è partita nel 2020 quando, in seguito ad un aumento esponenziale del numero di sbarchi di immigrati registrato sul litorale reggino, in ...

... ad una misura cautelare personale in carcere nei confronti di 4 cittadini, ritenuti a ... comprese attività intercettive all'estero, nonché le rogatorie internazionali,come - in maniera ...Assieme a Yawar sono stati arrestati altri tre, Mohammad Salim Ghafouri , Narbhai Ahmadi e Mohammad Javid Attae . Quest'ultimo è stato catturato in Germania, ad Hanau, mentre gli altri sono ...... ad una misura cautelare personale in carcere nei confronti di 4 cittadini, ritenuti a ... comprese attività intercettive all'estero, nonché le rogatorie internazionali,come " in maniera ...