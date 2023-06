Cos’è l’Einstein Telescope | il “cacciatore” di onde gravitazionali che il governo vuole portare in Italia – Il video

(Di martedì 6 giugno 2023) Com’era l’universo 13 miliardi di anni fa? La risposta potrebbe arrivare dal, lo strumento che studierà ledel cosmo, che portano con sé l’eco degli eventi più remoti della storia dell’universo. Diversi Paesi stanno già facendo a gara per decidere chi otterrà la sede del nuovo telescopio. Tra loro c’è anche l’, che punta sull’area della miniera dismessa di Sos Enattos, in Sardegna, fra i comuni di Lula, Bitti e Onanì. «Questa candidatura è il simbolo di un’cheguardare verso l’alto,dire noi siamo capaci di grandi imprese, perché lo abbiamo già fatto molte volte. L’è sempre stata capace di pensare in grade», ha commentato oggi la premier Giorgia Meloni all’evento ...

