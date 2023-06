Cos’è e come funziona il protocollo Torrent

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 6 giugno 2023) La chiusura di RARBG, considerati i milioni di utenti che sfruttavano il sito, è sicuramente un duro colpo. Rimane pur vero che – nonostante i rallentamenti dovuti al fatto che molti portali si appoggiassero aidi questo sito – ci sono ancora moltissime realtà a cui fare riferimento per proseguire con questo tipo di attività. Ma ? LEGGI ANCHE >>> Le ragioni della chiusura di RARBG, il più grande sitodel mondoil Bit? Spesso abbreviato BT, questodi tipo peer-to-peer serve per lo scambio di file in rete. Un filealtro non è che un piccolo file che contiene informazioni suscaricare file più grandi utilizzando il ...