Corriere dello Sport – Roma | la frase di Bove sul futuro di Mourinho

Leggi su justcalcio

(Di martedì 6 giugno 2023) 2023-06-05 17:02:33 Arrivano conferme dal CdS:– Se i numerosi infortuni hanno condizionato in negativo la stagione della, arrivata comunque a giocarsi la finale di Europa League e di staccare con il sesto posto in Serie A il pass per la seconda competizione continentale anche nella prossima stagione, hanno portato almeno in dote la ‘scoperta’ di un giovane come Edoardo. Guarda la gallery Dybala in lacrime dopo Siviglia-: èa consolarlotrae Italia Under 21 Talento 21enne di scuola giallorossa, è uno dei ‘bambini’ promossi da Josénel momento in cui la squadra era decimata dalle assenze e lui ha risposto presente. Centrocampista difensivo ma utile anche in fase offensiva, uno ‘alla De Rossi’ insomma, ...