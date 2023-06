Corriere dello Sport – “Benzema in Arabia Saudita all’Al-Ittihad | manca solo l’annuncio”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 6 giugno 2023) 2023-06-06 12:56:37 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del: È ormai fatta per il trasferimento di Karimin. Secondo alcune fonti vicine al clubil contratto sarebbe già ufficiale e mancherebbe, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Dove giocherà: l’incredibile offerta dall’, tutte le cifre, l’addio al Real Madrid Si chiude dunque l’avventura del francese con il Real Madrid, che negli scorsi giorni aveva annunciato il suo addio con una nota ufficiale. Il 35enne era in scadenza ...