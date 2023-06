Contro tutti i pronostici

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 6 giugno 2023) Under Siege è passato e ora la testa è verso Against All Odds, ultimo step prima di Slammiversary. Andrà in scena proprio questa settimana, nella notte del 9 giugno. Qualche storyline sta nascendo adesso, come quella che coinvolge Frankie Kazarian con Eddie Edwards. Quest’ultimo ha sconfitto Yuya Uemura, anche lui partecipante del match a 6 per stabilire il #1 contender. Diciamo una storyline di transizione che ci sta per tenerli occupati tra di loro in qualche modo senza pensare ad alcun tipo di cinture. Una chiave importante potrebbe essere Alisha che sembra stia acquisendo un ruolo sempre più importante come heel, poco a poco. Per questo credo vinca proprio Eddie. Come secondo match della serata di giovedì invece Sami Callihan e Jake Christ hanno sconfitto i Decay. Mi ripeterò, ma questa storyline davvero non finisce più e ha davvero stancato in tanti. Stanno cercando di ...