Conto corrente | attenzione a questi movimenti | il Fisco li controlla e se ti becca son guai

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 6 giugno 2023) Alcunisulrischiano di fare insospettire ile di far passareseri al contribuenteto dai controlli. Ilha diversi strumenti per verificare i conti correnti dei contribuenti. Cambiano i governi ma la lotta a una storica “tara” italiana come l’evasione fiscale resta uno degli obiettivi primari dei pubblici poteri. Che non cessano di migliorare e affinare, esecutivo dopo esecutivo, le “armi” a disposizione delper monitorare i comportamenti dei cittadini. Certisulrischiano di far passare un brutto quarto d’ora al contribuente – grantennistoscana.itUltimo in ordine di arrivo trastrumenti è il controllo dei conti correnti dei ...