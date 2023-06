E respinge il "campo largo" Lo sfondo rosso e la scritta Cgil, ma Giuseppeha dismesso il dolcevita esistenzialista, la divisa adatta agli eventi da pensoso uomo di sinistra. E' giugno. Fa ......quella cultura istituzionale che ci fece tornare grandi nel dopoguerra 'Il saluto romano' che...largo una opposizione degna di questo nome non quando si costruiranno i campi larghi Schlein -...O ancora chi l'ha dipinta in Europa come un pericolo pubblico e chi "i saluti romani anche ... Quanto al campo largo tra il Pd di Elly Schlein e il M5S di Giuseppe, se mai nascerà, altro non ...

Conte vede Barca e la Cgil. Prove di ricucitura a sinistra Il Foglio

L'ex ministro e consigliere di Schlein glielo chiede: "Ma con il Pd". Lui svia con abilità e fugge da Tridico e Grillo per organizzare la manifestazione del 17 giugno. Verrà anche il fondatoreIn mattinata previste le dichiarazioni di voto, dalle 12.30. Potrebbe essere una seduta fiume. I magistrati contabili ribadiscono la “netta contrarietà” alle misure. Ma l’esecutivo non arretra.