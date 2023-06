Confesercenti | spese in crescita per le famiglie | per casa e bollette +400 euro al mese in 4 anni

Taglio anon obbligate Gli ultimi quattro anni hanno stravolto i bilanci degli italiani, ormai quasi per metà assorbiti dalleobbligate. Di conseguenza, viene tagliato il budget sulle altre voci , con circa 210 euro in meno all'anno per l'abbigliamento, 384 euro in meno per i trasporti, - 374 l'anno per spettacoli e ...... ormai quasi per metà assorbiti dalleobbligate: nel 2023 le famiglie spenderanno per ... A stimarlo è, su una base un'analisi condotta dasulla spesa, i redditi e il ...Un'analisi condotta dasulla spesa, i redditi e il risparmio delle famiglie indica ... Forti differenze territoriali riguardano anche il peso dellefisse. Leper l'abitazione ...

Nel 2023 gli italiani affronteranno una spesa per abitazione, elettricità e le altre utenze in media di più di 1.300 euro al mese, oltre 400 euro al mese in più rispetto al 2019 (+45,5%). A stimarlo è ...(Teleborsa) - Dalla pandemia al lockdown, dalla guerra in Ucraina alla corsa dell’inflazione. Gli ultimi quattro anni hanno stravolto i bilanci degli italiani, ormai quasi per metà assorbiti dalle spe ...